Путин заявил о готовности сотрудничать со странами Африки по защите от инфекций

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова к тесному сотрудничеству с государствами Африки в сфере защиты населения от опасных заболеваний и наращивания медицинского потенциала этого континента в сфере здравоохранения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Приветствие Путина участникам африканско-российской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями в Уганде зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент РФ отметил, что "риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остается весьма высоким. Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций".

"И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения", - заявил Путин.