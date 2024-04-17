Запуск грузовика "Прогресс МС-27" к МКС перенесли с июня на май

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Запуск транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-27" к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур состоится в мае, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" планируется в мае 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник на космодроме Байконур началась подготовка "Прогресса МС-27" к запуску на МКС.

"В течение ближайших суток специалисты РКК "Энергия" и КЦ "Южный" выполнят операции по наземной проверке функционирования бортовой радиотехнической аппаратуры системы сближения и стыковки ТГК "Прогресс МС-27", - сообщили в госкорпорации.

25 марта в "Роскосмосе" сообщили, что запуск грузового корабля "Прогресс МС-27" к МКС с космодрома Байконур запланирован на 3 июня 2024 года.