Заявки на онлайн-голосование на выборах в сентябре подали 23 региона РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах регионального уровня в сентябре текущего года подали 23 региона России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В сентябре нас ждет довольно мощная выборная кампания на региональном уровне. К нам поступили заявки на применение ДЭГ из 23 субъектов РФ. Если проанализировать, то эти 23 региона находятся в пяти часовых поясах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По словам главы комиссии, предполагаемый охват избирателей - порядка 10 млн 100 тыс. человек. Избирательных кампаний в регионах, где будет предполагается применение ДЭГ, - более 340.

В частности, по словам Памфиловой, применение ДЭГ планируется в Москве на региональной платформе на выборах в Мосгордуму и восьми муниципальных кампаний, которые пройдут в столице.

"Из 23 этих заявок, которые поданы, 18 регионов уже имеют опыт применения ДЭГ. Значит, пять у нас новеньких появляются", - уточнила председатель ЦИК.

Памфилова сообщила, что итоговое решение о том, сколько регионов смогут участвовать в ДЭГ на предстоящих выборах, будет принято не позднее июня.

Кроме того, Памфилова сообщила, что на прошедших в марте президентских выборах было отражено 420 тыс. хакерских атак на систему ДЭГ. "Несмотря на небольшие проблемы, естественно, они возникали в такой сложнейшей ситуации, система справилась со всем", - добавила она.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что свыше 3,5 тыс. избирательных кампаний разного уровня пройдет в 82 регионах России в единый день голосования, который запланирован на 8 сентября текущего года.