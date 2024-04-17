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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Кремль напомнил СМИ об особом режиме распространения информации в условиях СВО

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле объяснили отсутствие публикаций о российских потерях на Украине законом о гостайне и особым режимом распространения информации в условиях специальной военной операции.

В ходе общения со СМИ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, с чем связано отсутствие публикаций о потерях с российской стороны, и связано ли это с законом "О гостайне" или нежеланием озвучивать данные.

"Разумеется, закон "О гостайне" и особый режим распространения информации в условиях специальной военной операции имеет место, это объяснимо абсолютно. А в остальном, еще раз говорю, это исключительная прерогатива Министерства обороны", - сказал Песков.

Украина Дмитрий Песков
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