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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Аэропорт Кургана перешел на круглосуточную работу для приема бортов МЧС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Кургана перешел на круглосуточный режим работы, чтобы принимать воздушные суда МЧС России, которые доставляют людей и оборудование для борьбы с паводком.

"Руководство и персонал аэропорта переведены на круглосуточный режим работы для бесперебойного приема воздушных судов МЧС России, доставляющих в регион личный состав и аварийно-спасательное оборудование", - говорится в сообщении аэропорта.

Регулярные рейсы осуществляются по расписанию, "несмотря на сложную паводковую обстановку в регионе".

Курганский аэропорт находится на расстоянии менее километра от реки Тобол, поэтому, как сообщалось, может оказаться в зоне подтопления.

Администрация Кургана и областное управление МЧС предоставили в распоряжение аэропорта насосные станции суммарной производительностью 500 литров в секунду.

В режиме готовности находится аварийно-спасательная служба аэропорта, оснащенная четырьмя единицами спецтехники.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении на сайте аэропорта, на 21 и 23 апреля отменены два рейса из Москвы в Курган и обратно. В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что причиной отмены стала низкая загрузка рейсов - часть пассажиров решила не летать в Курган из-за паводка.

АО "Аэропорт Курган" входит в группу компаний "Аэрофьюэлз". Из аэропорта выполняют рейсы четыре авиакомпании (NordStar, Nordwind, "ЮТэйр", "Икар") по четырем направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи. Пассажиропоток аэропорта в 2023 году превысил 154 тыс. человек, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом.

Тобол Курган
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