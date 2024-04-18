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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Три метеозонда уничтожены над Воронежской областью ночью

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких воздушных целей над регионом.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. В их числе - три метеозонда. Пострадавших и повреждений в результате их падения нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

На месте падения обломков БПЛА в Воронеже будут работать городские службы.

"Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях. На данный момент известно о повреждениях в четырех", - сообщил Гусев.

Он также проинформировал о состоянии пострадавшей накануне женщины.

"Состояние пострадавшей женщины, как мне докладывают коллеги, средней степени тяжести, стабильное. Она госпитализирована в одну из городских больниц", - написал губернатор.

В среду вечером Гусев сообщил о подавлении силами ПВО и средствами РЭБ украинского БПЛА над Воронежем. При падении беспилотника пострадала женщина 1956 года рождения.

Александр Гусев Воронеж Воронежская область
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