Девять жилых домов повреждены в Воронеже при падении БПЛА

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил об ущербе, нанесенном падением беспилотника в среду вечером.

"За утро выявлены повреждения одного автомобиля и девяти домов. Возгораний по ним не было, если гражданам потребуется временное жилье - предоставим. Ущерб имеет разную степень: где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные - выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки. Ведем работу дальше", - написал Кстенин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что пострадавшим жителям города власти помогут с разбором и вывозом конструкций, а также с восстановлением.

"В непосредственной близости к наиболее пострадавшему частному производству располагается база нашего "ЭкоЦентра", к счастью, урона для неё не зафиксировано, а также склад комбината благоустройства, его крыша незначительно повреждена, будет восстановлена собственными силами", - сообщил мэр.

В среду вечером губернатор Александр Гусев сообщил о подавлении силами ПВО и средствами РЭБ украинского БПЛА над Воронежем. При падении беспилотника пострадала женщина 1956 года рождения. Также повреждено промышленное здание.