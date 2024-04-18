В Подмосковье бывший завод Mercedes возобновит производство в мае

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Бывший завод Mercedes в подмосковном индустриальном парке "Есипово" начнет производство китайских автомобилей в мае, заявил телеканалу "Россия 24" губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг.

"Mercedes (бывший завод на территории Подмосковья - ИФ) с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского производства. По качеству, мы убедились, ничем они не уступают", - сказал он.

Строить завод в Есипове начали в июне 2017 года. До этого был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) сроком на девять лет между РФ, АО "Мерседес-Бенц Рус", правительством Подмосковья, сельским поселением Пешковское Солнечногорского района Московской области, а также Daimler AG, ПАО "КАМАЗ", ООО "Даймлер КАМАЗ Рус" и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус".

Завод был запущен весной 2019 года. Его производственные мощности были рассчитаны на выпуск по полному циклу 25-30 тысяч автомобилей в год. Первой моделью предприятия стал седан Е-класса. Планировалось постепенно налаживать выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS. Как говорил в апреле 2019 года предправления Daimler AG Дитер Цетше, в завод было вложено 19 млрд рублей.

В начале марта 2022 года Mercedes-Benz Group AG сообщил, что приостанавливает экспорт и производство автомобилей в России до особого распоряжения. В октябре 2022 года российское представительство концерна объявило, что Mercedes-Benz уйдет из России и продаст доли в местных "дочках", включая автозавод в Подмосковье, дилерскому холдингу "Автодом".

"Автодом" в апреле 2023 года сообщил, что сделка закрыта.

Затем сообщалось, что сразу несколько китайских автопроизводителей были заинтересованы в выпуске своих автомобилей на бывшем заводе Mercedes в Есипове.

"Автодом" является одним из крупнейших в России холдингов по продажам и обслуживанию автомобилей классов премиум и люкс со штатом более 2,1 тысячи сотрудников. В портфеле группы бренды Aito, Audi, Aurus, BMW, BMW Motorrad, BRP, Ducati, Exeed, GAC, Hongqi, Jaecoo, Jaguar, KTM, Lamborghini, Land Rover, LiXiang, Mercedes-Benz, Mini, Omoda, Porsche, Volvo, Zeekr.