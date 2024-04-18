В Кургане вода в Тоболе поднялась до 977 см

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане вода в реке Тобол поднялась до 977 см, следует из данных карты "Паводок" на сайте городской администрации. За последние два часа уровень воды в реке поднялся на 5 см.

Накануне утром уровень воды в Тоболе преодолел отметку "опасного явления" (850 см).

Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.