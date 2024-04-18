Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Кургане вода в Тоболе поднялась до 977 см

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане вода в реке Тобол поднялась до 977 см, следует из данных карты "Паводок" на сайте городской администрации. За последние два часа уровень воды в реке поднялся на 5 см.

Накануне утром уровень воды в Тоболе преодолел отметку "опасного явления" (850 см).

Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

Паводок в Кургане

10
Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 18 апреля 2024 годаПаводок в России
Вадим Шумков Курган Тобол Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Территория ЗАЭС вновь подверглась атаке дрона

Паводок в России

В городе Ишим вода в реке за четыре часа поднялась на 21 см

В городе Ишим вода в реке за четыре часа поднялась на 21 см

Эстония сократит часы работы пограничного пешеходного перехода с Россией в Нарве

ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на яйца

ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на яйца

В РФ частные организации отстранят от тестирования мигрантов по русскому языку

В РФ частные организации отстранят от тестирования мигрантов по русскому языку

Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области ночью

Паводок в России

Вода в Тоболе в Кургане поднялась до 968 см

Вода в Тоболе в Кургане поднялась до 968 см

На подлете к Белгороду силами ПВО была сбита 21 цель

Один человек пострадал при падении украинского БПЛА в Воронеже

Эксперт заявил, что больше половины госзаказчиков не планируют импортозамещать ПО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });