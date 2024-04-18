Песков назвал незаконными аресты недвижимости россиян во Франции

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU -Аресты собственности российских граждан во Франции, являются незаконными и подрывают основы правовой системы этой страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать арест виллы под Биаррицем, принадлежавшей российскому бизнесмену Артуру Очеретному.

"Это частная собственность, и поэтому любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и априори является незаконным, - ответил Песков. - Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы".