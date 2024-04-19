Первый канал передаст средства от передачи "Голос" пострадавшим от затоплений

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Зрители Первого канала и программы "Голос" смогут помочь пострадавшим от затоплений россиянам, говорится в сообщении канала.

"Доход от голосования в этом эфире Первый канал и партнеры, присоединившиеся к нашей акции, передадут на благотворительность - в службу "Милосердие" для организации помощи пострадавшим от наводнения в Орске и других городах", - сообщается в релизе пресс-службы телеканала.

По словам представителя "Милосердия" Ирины Худяковой, которые приводятся в сообщении, сейчас организация помогает пострадавшим, которые находятся в пунктах временного размещения.

"Но еще больше поддержки потребуется, когда вода окончательно уйдет и люди вернутся в непригодные для жизни дома. Нужно будет осушать жилые помещения, закупать мебель и простую бытовую технику, ведь у многих людей практически все пришло в негодность. Особое внимание мы уделим тем, кто больше всего нуждается - пожилым, людям с инвалидностью, многодетным семьям", - пояснила она.

По информации канала, "Милосердие" не в первый раз поддерживают зрители шоу "Голос", всего за год, говорится в сообщении, служба помогает более чем 30 тысячам нуждающихся.

"Средства в пользу пострадавших от затопления в Орске, Оренбурге и других городах служба "Милосердие" собирает через платформу "Поможем" на сайте mirom.help", - уточняется в сообщении.