Путин и Алиев 22 апреля проведут переговоры в Москве

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник, 22 апреля, в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - говорится в сообщении.

По случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Путин и Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. Как известно, отец президента Азербайджана Гейдар Алиев на посту первого заместителя председателя Совета министров СССР непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали.