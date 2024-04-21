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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Путин примет участие в съезде РСПП

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании съезда РСПП, а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщает в воскресенье программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК).

Программа уточняет, что экономическое совещание у главы государства, как ожидается, пройдет в субботу.

Кроме того, по данным программы, Путин на следующей неделе вновь планирует уделить особое внимание теме паводков.

На понедельник, как ранее сообщала пресс-служба президента, у Путина запланированы переговоры в Кремле с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, главы государств также встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали, которое стартовало 50 лет назад.

Владимир Путин
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