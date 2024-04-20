Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в двух областях РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернаторы Воронежской и Курской областей объявили об отмене опасности атаки беспилотников.

"Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области!", - написал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об отмене опасности атаки БПЛА на территории региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА со стороны ВСУ на село Пороз, в результате которой погибли два местных жителя.