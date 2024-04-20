Обломки двух летательных аппаратов обнаружены в Липецкой области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Обломки двух летательных аппаратов обнаружили в Липецкой области, сообщил в субботу губернатор региона Игорь Артамонов.

Как он написал в своем телеграм-канале, обломки найдены в Хлевенском районе и Воловском округе. "Предварительно, это метеозонды", - отметил Артамонов.

По его словам, специалисты работают на местах обнаружения. Жертв и разрушений нет. Обломки упали в безлюдной местности. "Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - добавил Артамонов.

Ранее в субботу губернатор сообщал о введении в регионе режима воздушной опасности.