Поселок Теткино снова попал под обстрел ВСУ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области снова обстрелян со стороны Украины, сообщил в субботу глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня вечером со стороны Украины снова обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждены 11 домовладений, личный легковой автомобиль", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, частично нарушена работа газо- и электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только это будет возможно, уточнил губернатор.

Ранее поселок был обстрелян в субботу утром кассетными боеприпасами. Никто из жителей не пострадал. Было зафиксировано пять прилетов.