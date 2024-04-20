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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Поселок Теткино снова попал под обстрел ВСУ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области снова обстрелян со стороны Украины, сообщил в субботу глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня вечером со стороны Украины снова обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждены 11 домовладений, личный легковой автомобиль", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, частично нарушена работа газо- и электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только это будет возможно, уточнил губернатор.

Ранее поселок был обстрелян в субботу утром кассетными боеприпасами. Никто из жителей не пострадал. Было зафиксировано пять прилетов.

Роман Старовойт Курск Теткино
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