Уничтожено еще два украинских беспилотника над Брянской областью

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны накануне уничтожили два украинских дрона самолетного типа в небе над Брянской областью.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка атаки была пресечена около 23:30 мск.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении трех БПЛА над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами области.