Автодорогу перекрыли из-за противопаводковых работ в Тюменской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Участок автомобильной дороги перекрыли в воскресенье из-за противопаводковых работ в Ишимском районе Тюменской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

"С 8 по 46-й км автодороги Ишим - Маслянское ограничено движение транспорта в связи с вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу уровень воды в реке Ишим у одноименного города преодолел критическую отметку в 850 см. Согласно замерам, на 08:00 (06:00 по Москве) воскресенья вода достигает 1051 см. Подъем уровня продолжается.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 17,5 тыс. человек.