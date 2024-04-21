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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Автодорогу перекрыли из-за противопаводковых работ в Тюменской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Участок автомобильной дороги перекрыли в воскресенье из-за противопаводковых работ в Ишимском районе Тюменской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

"С 8 по 46-й км автодороги Ишим - Маслянское ограничено движение транспорта в связи с вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу уровень воды в реке Ишим у одноименного города преодолел критическую отметку в 850 см. Согласно замерам, на 08:00 (06:00 по Москве) воскресенья вода достигает 1051 см. Подъем уровня продолжается.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 17,5 тыс. человек.

Наводнение в Орске

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ГИБДД Маслянское Тобол Ишим
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