Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Песков заявил, что не знает об инициативе приравнять военкоров к участникам боевых действий

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно об официальных инициативах относительно того, чтобы приравнять военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, к участникам боевых действий.

"Мне не известно, чтобы были какие-то официальные инициативы на этот счет", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что эта тема неоднократно поднималась. По словам пресс-секретаря, "безусловно, есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют военнослужащие с оружием в руках".

"Поэтому существуют разные точки зрения, но мне не известно о каких-то официальных инициативах в этой связи", - сказал Песков.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гособвинение просит приговорить к семи годам колонии заочно пресс-секретаря Meta

Расписание ЕГЭ-2024 изменено ради пересдачи

Расписание ЕГЭ-2024 изменено ради пересдачи

Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США

РКН заблокировал сайт "Репортеров без границ" в РФ из-за фейков об СВО

Три человека погибли при пожаре на заводе в Воронеже

Паводок в России

В Оренбургской области остаются подтопленными 12 302 дома

В Оренбургской области остаются подтопленными 12 302 дома

В России появятся электронные студенческие билеты и зачетки

Два силовика погибли, один ранен при обстреле полицейского патруля в КЧР

Паводок в России

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 18 часов упал на 14 см

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 18 часов упал на 14 см

Особый противопожарный режим введен в 23 регионах РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });