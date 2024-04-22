Песков заявил, что не знает об инициативе приравнять военкоров к участникам боевых действий

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно об официальных инициативах относительно того, чтобы приравнять военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, к участникам боевых действий.

"Мне не известно, чтобы были какие-то официальные инициативы на этот счет", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что эта тема неоднократно поднималась. По словам пресс-секретаря, "безусловно, есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют военнослужащие с оружием в руках".

"Поэтому существуют разные точки зрения, но мне не известно о каких-то официальных инициативах в этой связи", - сказал Песков.