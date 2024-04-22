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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Путин подписал закон о цифровой трансформации Росгвардии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровой трансформации Росгвардии.

Законом, опубликованным в понедельник на официальном портале правовой информации, предусматривается наделение Росгвардии дополнительными специальными полномочиями в части создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной и частной детективной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, в сфере федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов ТЭК, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

Оператором указанных государственных информационных систем определяется Росгвардия.

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Положения о государственных информационных системах, в том числе предусматривающие порядок доступа к сведениям, содержащимся в них, перечень получателей сведений, перечень поставщиков сведений, состав предоставляемых ими сведений в такие системы, а также порядок и сроки предоставления сведений в эти системы, утверждаются правительством РФ. При этом предусматривается, что положения о государственных информационных системах должны быть утверждены кабмином не позднее 360 дней со дня вступления закона в силу.

К сведениям, представляемым в государственные информационные системы, относятся данные о лицах (физических, юридических и индивидуальных предпринимателях, а также законных представителях указанных лиц) и иные сведения, которые подлежат размещению в этих системах.

Также устанавливается, что ведомственная охрана осуществляет охрану субъекта топливно-энергетического комплекса, являющегося головной организацией и дочернему обществу которой предоставлено право на экспорт газа в сжиженном состоянии, а также обеспечивает физическую охрану объектов ТЭК, принадлежащих на праве собственности указанной головной организации и ее дочерним обществам.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением изменений в части цифровой трансформации Росгвардии, которые вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования.

Владимир Путин Росгвардия
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