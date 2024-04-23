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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Три ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Бурятии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела троих детей при тушении пожара в селе Тресково в Бурятии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Утром, 23 апреля в селе Тресково Кабанского района произошло возгорание в жилом доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен дом на площади 39 кв. м", - говорится в сообщении. Двумя отделениями газодымзащитной службы проводилась проверка сильно задымленных помещений. Были обнаружены три ребенка без признаков жизни, сообщает МЧС.

Всего в тушении пожара участвовали восемь человек и три единицы техники.

Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Бурятия МЧС России
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