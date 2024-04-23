Над Белгородской областью за ночь сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО предотвращена атака четырех снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" над территорией Белгородской области.

"Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прилета во дворе частного дома выбито остекление и посечен фасад здания. Разрушений и пострадавших нет.