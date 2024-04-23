ФСБ сообщила о задержании в Брянске россиянина, готовившего теракт

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Брянске предотвращен теракт, планировавший его последователь украинских радикалов задержан, сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта", - сообщили в ЦОС.

В спецслужбе добавили, что в ходе оперативных мероприятий было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое задержанный планировал использовать при совершении преступления.

"В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы", - заявили в ФСБ.

Позднее ЦОС опубликовал видео задержания и части допроса задержанного. На видео мужчина сообщил, что получил задание "поднять тайник со взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест".

По его словам, сотрудники ФСБ задержали его после изъятия взрывчатки из тайника.