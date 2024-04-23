Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

ФСБ сообщила о задержании в Брянске россиянина, готовившего теракт

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Брянске предотвращен теракт, планировавший его последователь украинских радикалов задержан, сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта", - сообщили в ЦОС.

В спецслужбе добавили, что в ходе оперативных мероприятий было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое задержанный планировал использовать при совершении преступления.

"В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы", - заявили в ФСБ.

Позднее ЦОС опубликовал видео задержания и части допроса задержанного. На видео мужчина сообщил, что получил задание "поднять тайник со взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест".

По его словам, сотрудники ФСБ задержали его после изъятия взрывчатки из тайника.

ФСБ Брянск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

По иску к бывшим владельцам ЧЭМК завершены 8 исполнительных производств из 11

Школы и колледжи обяжут ввести курс по управлению БПЛА с сентября

Школы и колледжи обяжут ввести курс по управлению БПЛА с сентября
Паводок в России

В тюменском селе Тукуз из-за паводка ввели режим ЧС

Паводок в России

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 12 часов снизился на 11 см

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 12 часов снизился на 11 см
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью за ночь сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха"

Паводок в России

Несколько участков дороги подтоплено в Абатском районе Тюменской области

Несколько участков дороги подтоплено в Абатском районе Тюменской области
Военная операция на Украине

Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области с начала СВО

Хуснуллин сообщил, что модернизация БАМа позволит провозить 270 млн т грузов в год

Что произошло за день: понедельник, 22 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });