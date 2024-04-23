На юге Центрального федерального округа ожидаются заморозки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В регионах юга Центрального федерального округа в ночь на 24 апреля прогнозируются заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге ЦФО многие субъекты РФ будут находиться в холодной части антициклона. Это значит, что погода там будет малооблачная, воздушные массы холодные, с севера, поэтому в ближайшую ночь в Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской областях - заморозки", - сказал он.

В Башкирии, Татарстане и Кировской области 24 апреля прогнозируются ливень, гроза, град и ветер до 20 м/с.

Также сильные дожди и ветер до 20 м/с прогнозируются 24-25 апреля в Приморском крае.

В последующие дни на севере ЦФО, в отдельных регионах юга России и на Волге в ближайшие дни будет теплее нормы на 5-10 градусов, сообщил также Виьлфанд.

"С 25 апреля очень комфортная погода в Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Тульской, Брянской, Курской и Белгородской областях, на всем юге ЦФО, с 25 по 27 апреля будет на 5-10 градусов выше нормы и максимальные значения в диапазоне плюс 22 - плюс 27 градусов. Лето настоящее", - сказал Вильфанд.

На севере ЦФО - в Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях - с 26-27 апреля температура будет на 6-8 градусов выше нормы - максимальные температуры будут плюс 18 - плюс 23 градуса.

"Летняя погода до конца недели, с 24 по 28 апреля, будет на юге европейской России: в Краснодарском крае, Ростовской области, в Адыгее, Крыму, Ставропольском крае и во всех Северо-Кавказских регионах. Температура на 6-13 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.

В Южном федеральном округе температура будет подниматься до плюс 26 - плюс 30 градусов, а в Краснодарском крае - до плюс 35 градусов, в Адыгее до плюс 36 градусов, в регионах Северного Кавказа будет от плюс 23 до плюс 30, в Ставропольском крае - до плюс 33.

"Это и для лета жарко", - отметил он.

На Волге будет на 6-9 градусов теплее нормы.

"В Кировской, Нижегородской области, в республике Марий-Эл, в Чуваши, температуры от плюс 17 до плюс 23 градусов. В Ульяновской и Самарской области - до плюс 22 - плюс 24 градусов. И самая теплая погода в Саратовской области - до 26 градусов", - отметил он.

Теплая погода будет и на самом востоке страны - в Сахалинской области температура будет на 7-9 градусов выше нормы до конца недели - до плюс 15 - плюс 17 градусов, на юге Хабаровского края - до плюс 22 градусов.