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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

На съезде РПП подпишут соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, как ожидается, будет подписано новое генеральное соглашение между правительством России, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с программой съезда, и подтвердили в РСПП.

О том, что генсоглашение работодателей и профсоюзов, прежний вариант которого истек в 2023 году, будет подписано в ближайшее президент Владимир Путин пообещал в начале апреля на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Новое соглашение будет рассчитано на 2024-2026 годы.

"В числе его приоритетов - прогнозирование кадровых потребностей страны, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий и повышение социальной защищенности трудящихся", - говорил Путин.

Съезд РСПП пройдет 25 апреля в Московском международном доме музыки. В мероприятии планирует принять участие глава государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин РСПП правительство ФНПР
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