Новое соглашение между кабмином, работодателями и профсоюзами вскоре будет подписано

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Новое генеральное соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами будет подписано в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"На ближайшее время намечено подписание очередного трехстороннего генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами. В числе его приоритетов - прогнозирование кадровых потребностей страны, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий и повышение социальной защищенности трудящихся", - сказал Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

"Надеюсь, безусловно, на ваше плодотворное сотрудничество по всем этим направлениям", - отметил он.

Предыдущее соглашение было рассчитано на период до 2023 года.