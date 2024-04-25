В Омске на предприятии загорелись три емкости с нефтепродуктами

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Омске на предприятии на Красноярском тракте загорелись три емкости с нефтепродуктами объемом по 50 кубометров каждая, сообщил телеграм-канал МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 11:50 по местному времени (8:50 по Москве). Горящие емкости находятся на открытой территории.

Пожар тушат 58 пожарных и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Губернатор области Виталий Хоценко сообщил: "В Советском округе Омска на одном из производств произошел пожар. Специалисты оценивают уровень возгорания как средний".