В Омске пожар на складе с нефтепродуктами локализован на площади 1000 кв. м

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Советском районе Омска пожар на предприятии, где загорелись емкости с нефтепродуктами локализовали на площади 1000 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 11:50 по местному времени, его локализовали в 13:25 (10:25 по Москве), следует из сообщений. Открытое горение ликвидировали в 13:35 (10:35 по Москве).

В областном ГУ МЧС уточнили, что горело три цистерны, в которых находилось соответственно 50, 17 и 22 тонны растворителя.

Никто не пострадал.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, емкости с нефтепродуктами загорелись на территории грузового склада в районе станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги. Транспортная прокуратура проверяет в этой ситуации исполнение требований законодательства о безопасности в сфере оборота опасных грузов.

Ранее сообщалось, что в Омске загорелись три емкости с нефтепродуктами объемом 50 кубометров каждая.