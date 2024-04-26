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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Более тысячи пассажиров ждут задержанных рейсов в аэропорту Норильска

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Несколько рейсов задерживаются из-за тумана в аэропорту Норильска. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании "Сибирь" и "Нордстар" в города Москву, Сочи, Уфу, Пермь, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. Более 1 тыс. пассажиров ожидают вылета воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прием и вылет воздушных судов ограничен из-за тумана.

Сообщается, что Норильской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами в аэропортах городов Норильск, Красноярск и Новосибирск проводятся проверки исполнения законодательства о защите прав пассажиров.

Норильск
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