"Магия природы" глазами ученого

Спецкор "Интерфакса" - о красоте природного мира и его звучании на фотографиях академика Михаила Флинта, которые можно увидеть в Москве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Москве открылась выставка художественных фотографий "Магия природы" биоокеанолога академика Михаила Флинта - участника и организатора более чем 45 морских и наземных экспедиций, автора 14 персональных выставок в галереях многих городов, в том числе и зарубежных. Все они рассказывают о природе и открывают зрителям те места нашей Земли, где редко или совсем никогда не ступала нога путешественника, но был с фотоаппаратом академик Флинт.

Выставка, на которой представлены почти сто фотографий, посвящена 300-летию Академии наук. Передает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Сначала о Флинтах

Михаил Флинт - крупный ученый-биоокеанолог, исследователь Арктики, научный руководитель направления Экологии морей и океанов Института океанологии Российской академии наук. Можно сказать, что Арктику он проехал вдоль и поперек, и не один десяток раз. Но страсть к природе и путешествиям ему передал его отец - известный орнитолог Владимир Флинт, столетие со дня рождения которого недавно отметила научная общественность (он скончался в 2004 году).

С десятилетнего возраста будущий академик Михаил Флинт сопровождал отца во всех его командировках, не только по нашей стране. Там он научился видеть природу и полюбил ее той страстью, которая не иссякает и по сей день. Остается еще добавить, что Михаил Флинт - внук известного кристаллографа Евгения Флинта, от которого академику, вероятно, и передалось умение видеть неживую природу как бы изнутри. И еще чуть-чуть об академике: он рассказывал об Арктике в нескольких наших интервью, которые получили благодарственные отклики читателей.

Голос Земли в красках

Бывают же такие совпадения! Даже при беглом осмотре выставки у меня возникла мысль: как жаль, что на этих картинах (а то, что на полотне, просто фотографией не назовешь) невозможно расслышать музыку ветра и воды! Почему я говорю о совпадении? Академик Михаил Флинт в своем кратком выступлении на открытии выставки тоже высказал сожаление, что нельзя услышать все выставленное как музыку.

Но отчасти все-таки можно: эта музыка не в ушах, она появляется в голове по мотивам того, что предстает перед глазами. Так и ходил я из зала в зал, "слушая" природу. А на выставке, повторюсь, около ста больших полотен. Достаточно посмотреть на фотографию, на которой от глыбы размером с айсберг отпадает искрящийся голубизной кусок льда, чтобы почти буквально услышать треск.

"Я уверен, - говорит автор выставки, - что художественная фотография открывает потайную дверь в окружающую нас Природу". Так, с заглавной буквы, с ярко выраженным ударением, обозначил он окружающий нас мир. И продолжил: "Для фотографа она останавливает время, заставляет задуматься и глубже погрузиться в окружающий любимый им мир, а для зрителя делает видимым невидимое".

И все же я бы добавил: и дает возможность услышать то радостные восклицания, а то глубокий, почти затаенный вздох, в котором слышится просьба, а иногда и мольба о помощи. Так стонет, тяжело вздыхая, рассыхающаяся земля Арала. И насколько может охватить глаз человека, всюду только трещины, трещины, трещины и коричневое высохшее дно некогда Аральского моря. Но все-таки будто бы виднеется вода, глядя на фото, чувствуешь и даже представляешь ее соленый вкус.

Люди не подумали о море, когда забирали воды впадающих в Аральское море рек Амударьи и Сырдарьи в оросительные системы. По этому пути пошли, хотя всегда при желании можно найти выход, менее опасный для природы. А она попыталась сделать по-своему, как увидел фотограф: на одном берегу озера выросла огромная стена, будто оборонительная. Это камни, может, даже и монолит, высеченный ветром и испещренный трещинами в борьбе за жизнь.

Музыка Арктики

Но хватит о грустном. "Поедем" в Арктику, столь любимый континент академика. Вы думаете, она безмолвна, и грустный серый цвет в ней преобладает? Ничего подобного! Арктика, Новая земля – ей посвящен, по-моему, целый зал! Я попытался сосчитать цвета - тщетно.

И мне вспомнилось, как в детстве мы называли многоцветье на чьей-то пестрой одежде так: серо-буро-малиновый цвет. Вот и здесь, смотрите: стоят огромные "слоны" (так точно выглядят льдины) с опущенными в воду "хоботами". Наверное, пьют. Но краски! Один "слон" серовато-белый, рядом словно выкрашен в голубой цвет, затем коричневатый, отдающий в желтизну, потом темный, а вот и белый, как снег! Сколько здесь цветов? Не считайте, потому что здесь еще и множество оттенков у воды, в которую опустили свои "хоботы" ледяные глыбы.

А вот и сама Новая земля. Попробую передать словами. Перед вами воды океана. Сероватый оттенок постепенно светлеет, переходя почти в прозрачно-голубоватый. А левее видны белые снега на берегу. Но и это еще не все! Это лишь увертюра к опере, после которой фотохудожник, как композитор, начинает повествование: маленькая полоска песочного цвета – это начало береговой полосы. Постепенно набирая музыкальный темп, из нее вырастают горы, но по велению дирижера они приобретают разную высоту, а тембр окрашивает их в зеленый, чуть синеватый, затем в серый и, наконец, очень темный цвет. Все? Горная "опера" закончилась? Ничего подобного. Это все была мажорная музыка, а дальше облака! Вот где полный минор! Там вначале играют альты – кустистые облака, а затем и весь струнный оркестр - большие, глубокие облака белого цвета, которые покрывают верхнюю часть фотокартины, и только на самом верху, почти у верхней части рамы, заиграли нежные скрипки – это маленькие полоски синего неба.

Глядя на все эти полотна, забываешь, что в этой арктической "опере" могут заиграть барабаны. Жизнь есть жизнь и военный оркестр в ней тоже необходим.

О чем-то поют вода да пески

Причудливые узоры создала природа в Казахстане. Несколько фотокартин посвящены восточному побережью Каспийского моря на территории Казахстана, а точнее в Мангышлаке, как раньше называлось это место, а сейчас Мангыстау. Мы все очень четко представляем себе юрту, войлочную юрту. А здесь есть каменные. Издалека ни за что не отличите одну от другой. Но так природа насыпала, наверное, песок, спрессовав его. Может ученые скажут, что это не песок, а что-то другое. И таких юрт не один десяток -целый поселок.

В далекой от этих мест Якутии есть лежащие на земле или уходящие в ее глубь загадочные шары. Из чего они созданы природой, остается загадкой. Некоторые коренные жители утверждают даже, что они не земного происхождения, и что это радиоактивные части космических кораблей. Но, так или иначе, они есть. А вот в Мангышлаке никто не сомневается, что их гигантские шарообразные конструкции вполне земного происхождения. Правда, пока никто не может объяснить, как создала их природа. Представьте себе огромные, почти правильной формы шары, разбросанные на большом пространстве. Так и хочется сказать, что это великаны из предшествующих цивилизаций шары в своей игре разбрасывали!

Не раз побывал академик Флинт и в Киргизии, и привез оттуда интересные виды, запечатленные, так и хочется сказать , на холсте! И здесь буйство красок! Поверьте, действительно, буйство!

Вот запечатлены две горы, расположенные совсем рядом. И по климату, и по ветрам условия у них равны, но на одной не сосчитать, сколько оттенков зеленого цвета, а на другой - желтые скальные отвалы! И ни одной травинки. А внизу, у подножья, на сочной зеленой траве, - причудливые земляные фигурки, и кажется, что идет стадо овец.

На другой фотокартине на берегу Иссык-Куля коралло-красные известняки, а неподалеку снежные горные вершины. Есть пологие, а рядом как будто изваяния стоят.

Природа - большой архитектор и художник. Только замечай! И Михаил Флинт, являясь крупным ученым и исследователем еще успевает быть и путешественником, и фотохудожником! Его манит магия природы.