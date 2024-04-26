Матвиенко отметила ухудшение ситуации с отходами за пять лет мусорной реформы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с утилизацией отходов в РФ ухудшилась за пять лет реализации мусорной реформы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас беда с мусорной реформой. Прошло пять лет с момента принятия закона и проведения мусорной реформы. Не только лучше не стало, а стало хуже", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании Совета законодателей.

По ее словам, региональные операторы, которые были выбраны субъектами РФ, зачастую не могут организовать работу, не имеют инфраструктуры, техники, людей, и договоры в таком случае следует расторгать.

"Изменения инфраструктуры не произошло. Графики размещения мусорных площадок и адресные программы не реализуются, мусоровозов добавилось немного, ездят старые, разбитые, сортировка мусора не сильно выросла", - добавила Матвиенко.

Она поручила председателям региональных парламентов потребовать от счетных палат регионов проверить, как были израсходованы средства, выплаченные гражданами за вывоз и утилизацию бытовых отходов в 2023 году. Она указала, что всего по стране за прошлый год было собрано почти 280 млрд рублей, при этом "напрямую регоператоров вообще никто не контролирует".

На федеральном уровне подобные поручения уже были даны, эта работа началась, добавила Матвиенко.

Мероприятия Совета законодателей проходят в Таврическом дворце в Петербурге с 25 по 26 апреля.