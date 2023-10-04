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В России с 2025 года начнут развивать сеть опорных сельских населенных пунктов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Проект по развитию в России сети опорных сельских населенных пунктов начнет действовать с 2025 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на агропромышленной выставке "Золотая осень-2023".

"По поручению президента Минсельхоз готовит к реализации с 2025 года проект, связанный с развитием опорных сельских населенных пунктов. Таких пунктов уже выбрано 1 800 по всей стране", - сказала она.

"Это будет комплексное развитие социальной, транспортной, инжиниринговой инфраструктуры на селе, - рассказала вице-премьер. - Такой проект будет привлекать молодых специалистов на сельские территории и развивать не только городские, но и сельские агломерации".

Как заявила на мероприятии замминистра финансов Ирина Окладникова, финансировании программы развития сельских территорий идет не только за счет средств федерального бюджета.

"В рамках реализации закона о бюджете мы собираем информацию о том, сколько наши субъекты тратят своих средств на развитие сельских территорий, на те мероприятия и на те цели, которым посвящена эта задача. Цифры ежегодно растут", - сказала она.

Так, в 2020 регионы добавили к федеральному финансированию 380 млрд рублей, в 2021 году - 574 млрд рублей. "В 2022 - совершенно непростом году с точки зрения исполнения бюджетов всех уровней - это было уже 619 млрд рублей. Предварительно на текущий год предполагается рост примерно еще на 50 млрд рублей", - сообщила она.

Как подчеркнула Окладникова, это говорит о том, что приоритет развитию сельских территорий отдается не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Виктория Абрамченко Минсельхоз Ирина Окладникова Минфин
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