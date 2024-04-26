Путин предложил партиям выдвигать ветеранов СВО на выборах всех уровней

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал политические партии активно выдвигать ветеранов специальной военной операции в ходе избирательных кампаний всех уровней.

"Очень рассчитываю, уважаемые коллеги, что и политические партии будут активно выдвигать и поддерживать таких кандидатов в ходе избирательных кампаний на всех уровнях", - сказал Путин в пятницу в Петербурге на заседании Совета законодателей РФ.

Путин напомнил, что для ветеранов СВО уже действует специальная кадровая программа "Время героев". "Это - солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что так же достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в органах образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах", - заявил президент.

"Это те люди, из которых мы должны черпать кадры, и из которых мы должны выбирать на будущую работу, избирать людей, которые готовы служить России, и которые служат России сейчас, не жалея себя, своего здоровья и жизни", - добавил Путин.