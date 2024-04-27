ЦБ хочет регулярно публиковать соотношение собственных средств страховщиков и обязательств

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Банк России планирует регулярно публиковать показатели соотношения собственных средств и принятых обязательств страховщиков, сообщила пресс-служба регулятора.

Показатель нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств (показатель НС) характеризует достаточность капитала страховой организации для исполнения обязательств даже в периоды экономического кризиса. Он определяется положением ЦБ №781-П "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" от 16 ноября 2021 года.

"Значения показателя НС публикуются ежемесячно - в течение двух месяцев после отчетной даты", - отмечает ЦБ. Список значений показателя НС приводится на основании данных отчетности страховщиков по форме 0420156 "Отчет о платежеспособности".

"Значение показателя НС не должно быть менее 1,00. Меньшее значение не свидетельствует о том, что компания не способна исполнять свои обязательства, но указывает на вероятность возникновения проблем с этим в кризисных условиях. Для исключения этого риска компания обязана привести значение показателя НС в соответствие требованиям законодательства", - уточняет ЦБ.

"Эта информация не является оценкой надежности страховых компаний, а служит одним из индикаторов, отражающих их финансовую устойчивость и платежеспособность. Потребители могут учитывать ее, наряду с другими параметрами, при приобретении страховых услуг, а эксперты, аналитики и инвесторы - при оценке финансовой организации", - отметил ЦБ.

Публикация показателя не проводится в отношении новых участников рынка - страховых организаций, на дату составления отчетности которыми прошло менее трех месяцев с момента получения лицензий на осуществление страховой деятельности, а также в отношении страховых организаций, у которых на дату публикации показателя НС отозваны все лицензии на осуществление страховой деятельности, отмечает регулятор.