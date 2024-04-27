Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов ВСУ над Брянской областью

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что средствами ПВО нейтрализовано три украинских дрона самолетного типа над Брянской областью.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу.

По данным военных, атака пресечена около 23.00 мск.

Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех сбитых украинских БПЛА.

"Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО. (...) Три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет.