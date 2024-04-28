Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Авария с участием двух легковушек в воскресенье в Кугарчинском районе Башкирии унесла жизни четырех человек, сообщил главный госинспектор Владимир Севастьянов.

ДТП произошло около 4-х часов дня на 347 км автодороги Магнитогорск-Ира.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Chevrolet Lanos", - написал Севастьянов в своем телеграм-канале.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Chevrolet, девушка и двое детей, 2021 и 2023 года рождения, погибли на месте, водитель отправлен в больницу.

В автомобиле ВАЗ-2110 погиб мужчина. Двое пассажиров и водитель отправлены в лечебное учреждение.