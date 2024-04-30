Горячая линия по профилактике клещевого энцефалита запущена во всех регионах РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запустил во всех российских регионах горячую линию по профилактике клещевого энцефалита.

"В период с 30 апреля по 13 мая Роспотребнадзор проводит Всероссийскую "горячую линию" по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что специалисты Роспотребнадзора проведут консультации для россиян о методах индивидуальной защиты от клещей. Также граждан проинформируют, куда обращаться при обнаружении присосавшегося клеща, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита, на каких территориях риск заражения особенно высок.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора, его телефон - 8 800 555 49 43. Номера региональных "горячих линий", а также информация о режиме их работы доступна на сайтах управлений Роспотребнадзора.