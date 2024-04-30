Глава МЧС поздравил огнеборцев с 375-летием пожарной охраны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков поздравил огнеборцев с Днем пожарной охраны, которой в 2024 году исполняется 375 лет, отметив их добросовестную работу и самоотверженность.

"Только за прошлый год (пожарными - ИФ) спасены около 27 тыс. человек и эвакуированы порядка 180 тыс. (...) спасибо вам за добросовестную работу и самоотверженность", - сказал Куренков.

Пресс-служба министерства сообщила, что в 2023 году спасатели ликвидировали 360 тыс. пожаров. "А за первый квартал этого года уже произошло около 60 тыс. пожаров, спасены более 7 тыс. человек, эвакуированы около 54 тыс.", - добавили там.

День пожарной охраны - праздник для 400 тыс. спасателей, отметили в пресс-службе.

"В настоящее время на территории России действуют свыше 1,5 тыс. гарнизонов пожарной охраны, в составе которых - около 24 тыс. подразделений, на вооружении которых более 70 тыс. единиц техники", - уточнили в ведомстве.