Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
В городе и прилегающем районе отменена ракетная опасность
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО в пригороде Белгорода.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.
По словам Гладкова, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор также сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.