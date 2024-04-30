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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

В городе и прилегающем районе отменена ракетная опасность

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО в пригороде Белгорода.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По словам Гладкова, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор также сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Вячеслав Гладков Белгород
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