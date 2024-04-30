Два новых боевых корабля для ВМФ будут одновременно спущены на воду в мае

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Спуск на воду малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 "Тайфун" и патрульного корабля "Виктор Великий" состоится в один день в мае на Зеленодольском заводе имени Горького, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Отмечается, что в церемонии примут участие высшие офицеры Главного командования ВМФ, представители судостроительной отрасли и руководства региона.

По данным ведомства, МРК проекта 22800 является самым малым носителем высокоточного ракетного оружия - ракет "Калибр" (концерн ВКО "Алмаз - Антей"), которые несут службу в составе Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, "успешно выполняя задачи по нанесению ракетных ударов по береговым объектам противника".

Патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий" разработан Северным проектно-конструкторским бюро с применением модульной концепции вооружения.

"Оба корабля относятся к кораблям третьего ранга, обладают сравнительно небольшими габаритами и водоизмещением, - сказали в Минобороны. - Эта особенность предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям".