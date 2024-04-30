Четыре лесных пожара действуют в Бурятии на площади 36 га

Угрозы населенным пунктам нет

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Бурятии действуют четыре лесных пожара на почти 40 га, возгорания находятся вдалеке от населенных пунктов, сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхозе) во вторник.

"От Улан-Удэ до ближайшего лесного пожара около 90 км. Всего же в регионе тушат четыре лесных пожара на 36 га, к ликвидации огня в лесу привлечено 124 человека и 27 единиц спецтехники. Все лесные пожары действуют вдалеке от населенных пунктов", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано пять возгораний на 115 га. Отмечается, что пожары возникли по вине человека и действуют в десятках километрах от ближайших населенных пунктов.

"Рослесхоз внимательно следит за развитием ситуации в Республике Бурятия. В регионе прогнозируются опасные метеоявления - ночью ожидается усиление ветра до 15-24 м/с, местами грозы и песчаные бури. (...) На сегодняшний день ни один лесной пожар, возникший на территории России, не нанес ущерб объектам экономики или развитой инфраструктуры", - приводит пресс-служба агентства слова замглавы Рослесхоза Алексея Венглинского.