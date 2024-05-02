Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае превысила 30,4 тыс. га

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Лесными пожарами в Хабаровском крае охвачено более 30,4 тыс. га леса, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона в своем телеграм-канале в четверг.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 16 пожаров на общей площади 30,4 тыс. га, в том числе 14 действующих, 2 локализовано", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем в лесах в Хабаровском крае привлечено 427 человек, 83 единицы техники и 7 воздушных судов.

Отмечается, что за сутки в крае было ликвидировано 10 пожаров на общей площади более 4 тыс. га.

Как сообщает региональное Главное управление МЧС России, всего по данным космического зондирования в Хабаровском крае зарегистрировано 208 термических аномалий, из которых 129 - это горение сухой растительности. Угрозы для населенных пунктов нет.