В России утверждена Концепция развития автомобильного туризма до 2035 года

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, ее цели - создание комфортных условия для путешествий по автодорогам и повышение доступности туристических объектов, сообщила пресс-служба правительства.

Концепция будет реализовываться в два этапа.

"Первый этап - 2024-2025 годы. В этот период планируется разработать программу развития автомобильного туризма с планом мероприятий, среди таких мероприятий - подготовка предложений о новых мерах господдержки и условий для развития автотуризма и сопутствующей инфраструктуры, а также создание интерактивной карты - схемы автомобильных туристических маршрутов, в том числе пилотного маршрута Санкт-Петербург - Владивосток. На картах будут указаны локации размещения объектов туристической инфраструктуры и дорожного сервиса", - говорится в сообщении.

Второй этап рассчитан на 2025-2035 годы. Он предусматривает совершенствование законодательства и мер господдержки, нацеленных на развитие автотуризма, реализацию мероприятий, направленных на прирост сети автомобильных туристических маршрутов и объектов инфраструктуры, запуск интерактивной карты объектов инфраструктуры, обеспечение обратной связи для автотуристов для оценки качества предоставляемых услуг.

"Такие поездки должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам с заправочными станциями, мобильной связью, оборудованными парковками, а также гостиницами", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Число автотуристов в России должно вырасти до 44 млн, а количество путешествий на автомобилях и автобусах - до 47 млн к 2030 году, заявил на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Из года в год мы наблюдаем рост числа внутренних поездок. В 2023 году наши жители совершили 78 миллионов поездок, на 21% больше, чем в 2022 году. И треть этих внутренних поездок приходится на автотуризм. Разработанная и утвержденная правительством концепция развития автомобильного туризма в России до 2035 года предполагает комплексный подход. В том числе, в результате ее реализации увеличится количество турпоездок на автомобилях и автобусах с 27 млн до 47 млн к 2030 году", - сказал Чернышенко.

В рамках концепции развития автотуризма будут создаваться и совершенствоваться объекты придорожного сервиса, реконструироваться объекты турпоказа, обеспечиваться доступная мобильная связь, интернет и многое другое.

По его словам, регионы запустили комплексные проекты по развитию автотуризма, например, это сделали Карелия, Чувашия, Башкортостан, Приморский край, Московская, Ленинградская, Владимирская, Тверская области и другие.

Мишустин заявил на совещании, что у туротрасли большие возможности для мультипликации доходов. На одно рабочее место, созданное в туризме, приходится пять в смежных отраслях.

"И это еще и серьезнейший стимул для привлечения инвестиций как для тех, кто строит инфраструктуру и принимает отдыхающих. И, конечно, очень важно задействовать в концепции все российские субъекты, включая самые удалённые уголки нашей большой страны", - подытожил премьер.