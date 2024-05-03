Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, утром в пятницу выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря, сообщается на сайте камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф протянулся на 5 км на юго-восток от вулкана.

"В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.