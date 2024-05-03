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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Шойгу заявил, что с начала года взято под контроль 547 кв. км территории новых регионов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль российских войск 547 кв. км территории новых регионов России с начала 2024 года.

"Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Минобороны РФ в пятницу.

"С начала года мы взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны", - заявил глава ведомства.

Он напомнил, что за последние две недели российские войска взяли под контроль три населенных пункта Донецкой народной республики (ДНР) - Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР ВСУ Сергей Шойгу Минобороны
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