Изъятое огнестрельное оружие предложили передавать на нужды СВО

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект № 617801-8 о передаче на нужды СВО изъятого огнестрельного оружия, подлежащего утилизации, сообщил один из авторов законопроекта, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации войсками национальной гвардии, будет передаваться на нужды спецоперации", - написал он в Telegram и добавил, что законопроект, предусматривающий такую возможность, внесла в Госдуму рабочая группа по СВО.

Речь идет об изъятом, конфискованном оружии, а также о боеприпасах к нему, добровольно сданных собственниками на уничтожение. То же самое будет происходить и с оружием, сданным владельцами на хранение в Росгвардию и невостребованным ими более года, написал сенатор.

Из 250 тысяч единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, по его словам, утилизации подлежат более 70 тысяч. Как правило, оно исправно и может быть использовано.

Законопроект регламентирует его передачу Минобороны и Законопроект регламентирует его передачу Минобороны и Росгвардии. В тексте законопроекта сказано, что оружие и патроны будут передаваться "в государственные военизированные организации" в порядке, который установит правительство, и будут использоваться "для реализации возложенных на эти государственные военизированные организации полномочий".

Авторами законопроекта стали депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Александр Сидякин (все - от "Единой России") и другие.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что, "учитывая несомненную важность и актуальность законопроекта, рассчитываем, что уже в мае он может быть рассмотрен Госдумой в 1-м чтении".