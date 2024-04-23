Осужденные за год выпустили продукцию для нужд СВО на 6,6 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В 2023 году осужденные произвели продукцию для нужд специальной военной операции на сумму более 6,6 млрд рублей, сообщил журналистам замдиректора ФСИН Рустам Степаненко.

"У нас 19,5 тысяч осужденных, которыми в целом за прошлый год для СВО произведено продукции на 6,6 млрд рублей. Это очень впечатляющая цифра", - сказал он и добавил, что это производство вещевого имущества, снаряжения, обмундирования.

Говоря об общем объеме продукции, произведенной осужденными, Степаненко отметил рекордный рост объемов и прибыли, несмотря на снижение количества осужденных.

"Общий объем произведенной продукции, как и прибыль, в 2023 году абсолютно рекордный за последние годы - 44, 3 млрд рублей. За последние пять лет производительность труда осужденных выросла на 31%", - сказал замглавы ФСИН.