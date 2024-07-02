Кабмин поддержал при условии доработки проект о передаче изъятого оружия на нужды СВО

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство России подготовило положительный отзыв с условием учета его замечаний на законопроект о передаче изъятого оружия, подлежащего утилизации, на нужды СВО, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим отзывом.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва, одобренном во вторник на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, заявил собеседник агентства.

В проекте отзыва говорится, что в целях создания правовых оснований для использования по целевому назначению оружия и/или патронов, подлежащих уничтожению, в законопроекте необходимо урегулировать вопросы обращения в собственность РФ соответствующего вида оружия и (или) патронов к нему.

Кроме того, правительство считает избыточным проектируемое авторами инициативы полномочие кабинета министров по установлению порядка передачи подлежащих уничтожению оружия и патронов в государственные военизированные организации с учетом положений ч.3 ст. 5 ФЗ "Об оружии", сказал источник.

3 мая на тот момент первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который первоначально выступил соавтором законопроекта, сообщил в своем телеграм-канале, что документ о передаче изъятого оружия, подлежащего утилизации, на нужды спецоперации, внесен в Госдуму рабочей группой по СВО. По его словам, "изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации войсками национальной гвардии, будет передаваться на нужды спецоперации".

Речь идет об изъятом, конфискованном оружии, а также о боеприпасах к нему, добровольно сданных собственниками на уничтожение. То же самое будет происходить и с оружием, сданным владельцами на хранение в Росгвардию и невостребованным ими более года. Законопроект регламентирует его передачу Минобороны и Росгвардии.

Из 250 тысяч единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, по его словам, утилизации подлежат более 70 тысяч. Как правило, такое оружие исправно и может быть использовано

Соавторами законопроекта (617801-8) стали депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Александр Сидякин, Василий Пискарев, сенаторы Владимир Булавин и Алексей Наумец.