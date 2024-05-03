На Курильских островах создаются береговые радиотехнические посты Тихоокеанского флота

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - На Курильских островах создаются береговые радиотехнические посты наблюдения Тихоокеанского флота, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На Курильских островах, в зоне ответственности Тихоокеанского флота, создаются посты наблюдения", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он сказал, что с целью "повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов".

Ранее российские военные заявляли об усилении военной группировки на Курилах.

Тихоокеанский флот сообщал, что на курильском острове Матуа несут дежурство береговые ракетные комплексы "Бастион" (НПО машиностроения, КТРВ). Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщала, что новые береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" размещены на курильских островах Итуруп и Кунашир.

Представитель Восточного военного округа сообщал, что группировку на островах усиливают модернизированными танками Т-80БВМ.

1 декабря 2020 года российские военные сообщили, что на островах заступили на боевое дежурство системы ПВО большой дальности С-300В4 (концерн "Алмаз-Антей"). В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.