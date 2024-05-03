Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

На Курильских островах создаются береговые радиотехнические посты Тихоокеанского флота

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - На Курильских островах создаются береговые радиотехнические посты наблюдения Тихоокеанского флота, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На Курильских островах, в зоне ответственности Тихоокеанского флота, создаются посты наблюдения", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он сказал, что с целью "повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов".

Ранее российские военные заявляли об усилении военной группировки на Курилах.

Тихоокеанский флот сообщал, что на курильском острове Матуа несут дежурство береговые ракетные комплексы "Бастион" (НПО машиностроения, КТРВ). Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщала, что новые береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" размещены на курильских островах Итуруп и Кунашир.

Представитель Восточного военного округа сообщал, что группировку на островах усиливают модернизированными танками Т-80БВМ.

1 декабря 2020 года российские военные сообщили, что на островах заступили на боевое дежурство системы ПВО большой дальности С-300В4 (концерн "Алмаз-Антей"). В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Сергей Шойгу Тихоокеанский флот Южные Курилы Кунашир Итуруп Бастион Алмаз-Антей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что потери армии Украины за этот год превысили 111 тыс. человек

Военная операция на Украине

Изъятое огнестрельное оружие предложили передавать на нужды СВО

Изъятое огнестрельное оружие предложили передавать на нужды СВО
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что с начала года взято под контроль 547 кв. км территории новых регионов

Песков назвал опасными слова Кэмерона о праве Киева атаковать объекты в РФ британским оружием

Песков назвал опасными слова Кэмерона о праве Киева атаковать объекты в РФ британским оружием

Песков назвал возвращение релокантов в Россию нормальным процессом

ФСБ уничтожила в Ленобласти агента украинской разведки, планировавшего теракты

Уроженца Украины заподозрили в попытке поджога военного объекта в Мордовии

Паводок в России

Свыше 7,1 тыс. домов остаются подтопленными в Курганской области

Свыше 7,1 тыс. домов остаются подтопленными в Курганской области
Паводок в России

Вода в некоторых реках Томской области начала повышаться

Вода в некоторых реках Томской области начала повышаться

Что произошло за день: четверг, 2 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });