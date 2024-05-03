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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Пескова спросили о появлении российских военных на базе США в Нигере

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжит развитие отношений с африканскими государствами, в том числе, в оборонной сфере, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе, и в оборонной, с различными африканскими государствами, они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы в этом, и мы продолжим развиваться наши отношения с африканскими государствами", - сказал он на брифинге на просьбу прокомментировать информацию о размещении российских военных на военной базе США в Нигере.

Ранее весной США решили вывести из Нигера большую часть своего контингента после того, как власти Нигера объявили соответствующие договоренности недействительными. В марте командующий силами США в Африке Майкл Лэнгли и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер посетили Нигер и выразили озабоченность по поводу наращивания российского военного присутствия в стране. Они также подняли вопросы о будущем авиабазы 101 и о том, будет ли она передана в пользование ВС России.

В начале мая CNN и Reuters сообщили, что в Нигере российские военные уже несколько недель находятся на американской военной авиабазе 101, используют там отдельный ангар и "не смешиваются" с американцами. Эту информацию подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин и подчеркнул, что россияне на этой базе не имеют доступа к ВС США и их оборудованию.

Дмитрий Песков Ллойд Остин Пентагон США Нигер
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